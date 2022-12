Maroc : La France a une position «claire et constante» sur la question du Sahara, selon Colonna

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et son homologue marocain, Nasser Bourita, ce vendredi 16 décembre à l'issue de leur entretien bilatéral. / Ph. Fadel Senna - AFP

La France a affirmé, vendredi par la voix de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, sa position «claire et constante» concernant la question du Sahara, ainsi que son soutien aux efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura.

«La position de la France est claire et constante», a souligné la cheffe de la diplomatie française lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens à Rabat, rappelant que son pays soutient les cessez-le-feu et les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU.

Le Quai d’Orsay avait souligné récemment que la position de la France concernant le Sahara est «constante, en faveur d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», soulignant dans cette perspective que le plan d’autonomie marocain est une base de discussions «sérieuse et crédible».

«Nous souhaitons la reprise des négociations entre les parties en vue d’une solution juste et réaliste», a-t-elle ajouté, faisant part de la constance de la position de la France, en particulier celle concernant le renouvellement du mandat de la Minurso.