Maroc : La France annonce un retour à la normale sur la question de visa

La ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé la fin du différend sur les visas avec le Maroc. Depuis un an, la question a envenimé des relations diplomatiques déjà en crise. En visite dans le royaume, la cheffe de la diplomatie a déclaré, ce vendredi, la restauration de la relation consulaire dans le domaine migratoire, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue Nasser Bourita. «Nous avons pris les mesures, avec nos partenaires marocains» à cet effet, a-t-elle affirmé, ajoutant que cette coopération est effective depuis lundi dernier.

«Le Maroc s’est interdit officiellement de commenter, par respect, une décision unilatérale et souveraine [de la France]», a indiqué pour sa part Nasser Bourita, en allusion à la décision française, en septembre 2021, de réduire de 50% l’octroi des titres de séjour aux demandeurs marocains, mais aussi algériens, puis tunisiens à hauteur de 30%. Dans le temps, Paris avait soutenu la prise de cette mesure en reprochant aux partenaires maghrébins de ne pas accorder les laisser-passer nécessaires à l’exécution d’Ordres de quitter le territoire français (OQTF). «Aujourd’hui, la décision est une décision unilatérale que le Maroc respecte, et ne commentera pas officiellement, mais qui va dans le bon sens», a commenté Bourita, au sujet de l’annonce de la ministre Colonna.

La cheffe de la diplomatie française est au Maroc, en préparation de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron, prévue «au premier trimestre 2023». A cette occasion, elle a exprimé son souhait pour que la France soit «dans une relation de partenariat exemplaire avec le Maroc, un partenariat d’exception, fraternel et moderne». Dans ce sens, elle a souligné l’importance de s’adapter aux «attentes légitimes» de la partie marocaine.

Catherine Colonna a, par ailleurs, appelé à «écrire, ensemble une nouvelle page, dans un contexte où la France et le Maroc ont, plus que jamais, besoin l’un de l’autre pour assurer leur sécurité, soutenir leur développement économique (…) et répondre aux attentes de leurs jeunesses et leurs sociétés».