Des armes intelligentes américaines pour les F-16 des FAR

La société L3 Harris Technologies va équiper les F-16 des Forces armées royales de systèmes d'armes intelligents, permettant aux pilotes de doubler le nombre de munitions que leurs avions peuvent transporter.

«L'unité de largage de bombes (BRU)-57/A permet aux F-16 de transporter deux armes intelligentes sur chaque système au lieu d'une, doublant ainsi la capacité de munitions. Il est compatible avec les armes guidées de 500 livres et 1 000 livres», annonce le constructeur américain dans un communiqué.

«Nos systèmes de libération offrent des capacités offensives supplémentaires tout en donnant aux commandants la polyvalence nécessaire pour déployer la bonne puissance de feu pour chaque mission», a déclaré Ed Zoiss, président, Space and Airborne Systems, L3Harris.

Outre le Maroc, les F-16 du Bahreïn et de la Jordanie bénéficieront également de la même modernisation. L3 Harris précise que le coût de l’ensemble de l’opération est de 29 millions de dollars. Le contrat de livraison, à durée indéterminée et de quantité indéterminée, comprend un lot initial de 105 systèmes de libération pour les trois clients. Ces systèmes ont été mis en service pour les forces aériennes américaines, alliées et partenaires en 1999, avec plus de 1 100 commandes à ce jour, indique la même source.

Pour rappel, les FAR avaient commandé, en mars 2019, des Etats-Unis 25 nouveaux avions F-16 de type D Block 72. Le contrat était estimé à 3,787 milliards de dollars. L’armée marocaine avait également demandé, la même année, la modernisation de ses anciens 23 F-16, pour un coût de 985,2 millions de dollars.