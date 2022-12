Mondial 2022 : Walid Regragui espère «ramener une médaille à la maison»

Samedi 17 décembre à Doha se jouera «la petite finale» pour le classement des équipes au carré d’or du Mondial 2022 du Qatar. Eliminée en demi-finale par l’Argentine, la Croatie rencontrera le Maroc, battu par la France, mercredi dernier. «Il y a un dernier match, une troisième place à aller chercher. C’est important pour nous de finir sur le podium, afin de bien terminer le tournoi», a déclaré ce vendredi le sélectionneur national, Walid Regragui.

Accompagné de l’international marocain Zakaria Aboukhlal, en conférence de presse de l’avant-match, l’entraîneur a décrit cette rencontre de «difficile», «avec la fatigue, le coup de massue qu’on a pris». «La Croatie a aussi à cœur de bien terminer la compétition. Nous avons joué ensemble le premier match [en phase de poule, ndlr], c’est un beau clin d’œil de jouer le dernier», a-t-il ajouté.

«Ce ne sera pas un match facile, même physiquement, vu que les joueurs croates ont un jour de plus de récupération. Nous allons essayer d’avoir la meilleure équipe possible pour finir troisièmes.» Walid Regragui

Afin de s’y préparer, Walid Regragui a capitalisé également sur la préparation mentale des joueurs. «On a nettoyé les têtes. Lorsqu’on perd une demi-finale de Coupe du monde – c’était la première pour nous, avec toutes les émotions qui vont avec – c’est compliqué. Mais les joueurs ont encore faim, ils ont envie de bien terminer. Ils se rendent compte que nous avons encore un match à jouer et je pense qu’ils ont bien compris que terminer troisième n’était pas non plus pareil que d’être quatrième. Ce serait donc bien de ramener une médaille à la maison», a-t-il indiqué.

Selon le sélectionneur, «les joueurs ont maintenant digéré la défaite [de la demi-finale, ndlr], ils réalisent qu’ils ont été en demi-finale d’un Mondial et qu’ils font partie des quatre meilleures équipes du monde, ce qui les aide à continuer à aller de l’avant». «Le Maroc n’a peut-être pas atteint la finale de la Coupe du monde, mais les joueurs et les supporters peuvent être fiers de quitter le Qatar après avoir disputé sept matchs, une première pour une nation africaine», a ajouté Walid Regragui.

«Digérer» la défaite de la demi-finale pour mieux attaquer le match de classement

Questionné sur la prestation de la Croatie, lors de ce Mondial, Walid Regragui a dit qu’il savait que «c’était l’une des meilleures équipes au monde, avant même la compétition». «Après le premier match, nous – les deux équipes – avons été décriés pour nos prestations. Certains disaient que les Croates étaient en fin de cycle et que les Marocains auraient pu créer la surprise ; d’autres s’interrogeaient comment se faisait-ils que la Croatie ne réussisse pas à battre une équipe marocaine. Aujourd’hui, la fierté qu’on peut avoir avec les équipes est qu’on ait été en demi-finale et d’être sorti du ‘groupe de la mort’», a-t-il déclaré.

Pour autant, il estime que le match du classement sera bien différent du premier, joué entre les deux sélections.

«Il y aura beaucoup de respect, je pense, entre les deux équipes. Ce sera encore tactique, parce que nous voulons tous les deux gagner. Mais je pense que ce sera un match plus libéré, des deux parties.» Walid Regragui

«On représente notre pays. Chaque match est important ; même une rencontre amicale. On veut gagner pour nos supporters», a encore ajouté le sélectionneur, insistant que l’objectif de cette Coupe du monde est désormais s’être en troisième place du classement. Avec son exploit historique, le Maroc est désormais la première nation arabe et africaine à atteindre une demi-finale de Mondial de football. Pour Walid Regragui, être au podium est aussi «une manière de pousser le rêve des autres et nos propres rêves aussi, pour l’avenir».