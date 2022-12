Mondial 2022 : Romain Saïss ne jouera pas le match Maroc Croatie, mais se dit confiant

Le Maroc espère battre la Croatie, samedi, pour finir troisième du Mondial 2002 au Qatar, affirme le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, au journal Le Parisien. Dans cet entretien, publié jeudi, l’international marocain a fait part de la fierté de la sélection marocaine, qui a signé un «parcours exceptionnel». «Forcément, il y a de la déception, car nous sommes des compétiteurs et on veut toujours aller au bout des choses. N’oublions pas que nous avons réalisé quelque chose d’exceptionnel. Et ce n’est pas fini. Il y a encore un match et on veut finir troisièmes», a-t-il souligné.

«Ce serait magnifique. C’est quelque chose qui doit servir pour le futur. Que ce soit en Coupe du monde ou dans d’autres compétitions comme les Coupes d’Afrique. Tout est possible dans le football quand on a le bon état d’esprit. Ce qu’on veut, c’est ramener des trophées au Maroc», relève le capitaine des Lions de l’Atlas, qui n’a pas manqué de remercier «tous les Marocains pour leur soutien fabuleux». «Le groupe a été parfait» et les joueurs «qui étaient censés être remplaçants ont tout donné avec la bonne mentalité. C’est ce qui a fait notre force tout au long de la compétition», s’est-il réjoui.

Après la défaite face à la France en demi finale, Romain Saïss souligne avoir transmis un message d’encouragement et d’assurance. «Je leur ai redit qu’on pouvait être fiers de notre parcours. Et surtout que ce n’est pas fini. Il ne faut pas baisser la tête. Il reste encore un match à aller jouer. Une troisième place à aller chercher», a-t-il déclaré.

Ce vendredi en conférence de presse de l’avant-match de classement, le sélectionneur national Walid Regragui a confirmé que Romain Saïss ne serait cependant pas en mesure de jouer cette rencontre, en raison d’une blessure. La sélection marocaine n’est pas certaine de pouvoir non plus disposer de ses deux autres défenseurs, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui, pour les mêmes raisons.

Pour autant, le capitaine de l’équipe reste confiant. «J’ai tout essayé, ces derniers jours, avec des soins constants, et on a vu le résultat. Cela n’a pas suffi. Mais je sais que dans le groupe, il y a des gars qui méritent de jouer et qui feront le travail», avait-il déclaré, la veille, au journal français.