Une nouvelle session des consultations politiques entre le Maroc et les Pays-Bas

Le rapprochement entre le Maroc et les Pays-Bas, se poursuit. Rabat a accueilli, ce jeudi 15 décembre, une nouvelle session des consultations politiques entre les deux pays. «L’échange a porté sur les relations bilatérales d’excellence entre le Maroc et les Pays-Bas et les moyens de les renforcer davantage dans tous les domaines», indique le département dirigé par Nasser Bourita sur Twitter.

La réunion a été co-présidée par le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Fouad Yazough, et le directeur général des Affaires politiques de la diplomatie néerlandaise, Marcel de Vink, précise la même source.

Le Maroc et les Pays-Bas ont décidé de tourner la page de tensions et initier une nouvelle étape dans leurs relations. Une crise marquée par de profondes divergences sur le Hirak du Rif ayant conduit, en 2017, aux convocations, à deux reprises, de l’ambassadeur néerlandais à Rabat et au rappel, la même année, de l’ambassadeur marocain pour consultations.

Cette embellie dans les relations diplomatiques s’est traduite par le soutien des Pays-Bas au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. «C’est une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU» en vue de parvenir à une solution au différend régional, a indiqué le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, dans le communiqué conjoint publié le 11 mai à Marrakech, à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.