Mauritanie : Des appels aux partis pour boycotter le congrès du Polisario

Fidèle à son habitude, la direction du Polisario a convié des partis mauritaniens à prendre part à son prochain congrès, prévu du 13 au 17 janvier 2023. Des invitations ont été adressées à Mohamed Ould Mouloud de l'Union des forces du progrès (UFP, gauche), et à l’islamiste Mohamed Mahmoud Ould Sidi du Rassemblement national de la réforme sociale (TAWASOL, selon son acronyme en arabe).

Contrairement aux années précédentes, la présence de délégations mauritaniennes au prochain conclave du Polisario, ne passe pas inaperçue. Des voix se sont élevées pour appeler au boycott de l’événement, arguant des violations des droits de l’Homme commises par le mouvement séparatistes contre des ressortissants mauritaniens.

«Accepteriez-vous de vous asseoir aux côtés de Sidi Ahmed Al-Batal et Bachir Mustapha Sayed et d'autres qui se sont amusés à tuer des Mauritaniens, à danser sur leurs cadavres et à les mutiler ?», écrit Mohamed Salem Ould Haidallah, un des rescapés des prisons du Polisario, dans une lettre destinée aux invités du congrès du Polisario.

Au lendemain de l’annonce par Brahim Ghali de son offre de «réconciliation» Mohamed Val El Ghadi Ekkah, président de l’Association Mémoire et Justice, créée en 2008 à Nouakchott, a estimé dans des déclarations à Yabiladi, le nombre des victimes mauritaniennes à 240.

En 1982, la direction du Polisario avait annoncé le démantèlement d’un réseau d’espionnage, composé de jeunes mauritaniens qui avaient rejoint les rangs du Polisario, dans le sillage de la signature, en août 1979 à Alger, d’un accord de paix avec le Front.