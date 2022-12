Maroc : Fortes pluies parfois orageuses et chute de neige jeudi et vendredi

De fortes pluies parfois orageuses (20-70 mm), des rafales de vents assez fortes (50-70 km/h) et des chutes de neige (10-35 cm) sont prévues jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, de fortes précipitations (30-70 mm) intéresseront, du jeudi à 12h au vendredi à 12h, les provinces de Chefchaouen, Taounat, Tétouan, Al Hoceima, Ouezzane, Sefrou, Ifrane, Taza, Béni Mellal et Khenifra, indique la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau orange.

Aussi, des pluies oscillant entre (20-40 mm) sont attendues durant la même période dans les provinces de Larache, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah et Kénitra. D’autre part, des rafales de vent assez fortes (50-70km/h) sont prévues sur le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

Par ailleurs, des chutes de neiges (10-35 cm) au delà de 2 000 m d'altitude (niveau de vigilance orange) concerneront, du jeudi à 12h au vendredi à 15h, les provinces d’Ifrane, Boulemane, Béni Mellal, Taza, Azilal et Midelt, selon la même source.