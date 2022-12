2022, une année exceptionnelle pour le football marocain

Le parcours historique des Lions de l’Atlas en Coupe du monde au Qatar vient couronner une année 2022 faste, qui a vu le football marocain briller, que ce soit au niveau des clubs ou des sélections, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Sur ce registre, force est de rappeler la mainmise des équipes marocaines sur les deux compétitions interclubs de l’Afrique, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF.

En effet, fin mai, le Wydad de Casablanca a remporté la Ligue des champions d'Afrique de football, en battant le club égyptien d'Al Ahly par 2 buts à 0, au complexe sportif Mohammed V, signant un troisième sacre réalisé au terme d'un parcours exceptionnel. Dix jours auparavant (le 20 mai) la Renaissance sportive de Berkane (RSB) a décroché son deuxième titre de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant la formation sud-africaine d'Orlando Pirates par 5 tirs au but à 4 (temps réglementaire : 0-0, prolongations : 1-1), en finale disputée à Uyo, au Nigeria. Ainsi, pour la première fois, deux clubs marocains allaient disputer la Supercoupe d’Afrique, ce qui illustre l’essor que connaît le football marocain ces dernières années.

Le football féminin marocain n’est pas en reste, avec deux performances majeures : la qualification de la sélection féminine, pour la première fois de son histoire, à la Coupe du monde 2023, qui sera organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et le titre continental de l’AS FAR. En atteignant les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations et en décrochant son billet pour la prochaine Coupe du monde, l'équipe féminine marocaine de football a réalisé un exploit inédit en devenant la première équipe arabe à réaliser cet exploit footballistique sans précédent.

Cet essor du football marocain dénote d’un énorme travail entrepris au niveau des infrastructures et de la promotion de l’élément humain. A ce propos, le rôle l'Académie Mohammed VI de football ne passe pas inaperçu. Un projet royal vise la promotion de la pratique footballistique et son développement à travers l’identification et la formation de talentueux footballeurs, dont certains forment aujourd'hui l'ossature de l'équipe nationale qui a pu se qualifier pour les demi-finales du Mondial-2022, une première dans l'histoire du football arabe et africain.