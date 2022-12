Mondial 2022 : Joe Biden a regardé le match Maroc-France avec Aziz Akhannouch

Le président américain Joe Biden a regardé, mercredi, le match de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en compagnie du chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch. D'autres dirigeants participant au Sommet Afrique-Etats Unis qu’accueille Washington du 13 au 15 décembre à la capitale fédérale, ont également assisté au match de football ayant opposé le Maroc à la France.

«Ce fut un grand honneur de regarder le match de la Coupe du monde d'aujourd'hui aux côtés du Premier ministre Akhannouch du Maroc. Peu importe qui vous soutenez, il était remarquable de voir tout ce que cette équipe (du Maroc, ndlr) a pu accomplir», a indiqué le président américain dans un tweet.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.



No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ