Casablanca : 3 morts dans l'effondrement partiel de la façade d'une maison

Trois personnes sont décédées, tôt jeudi matin à Casablanca, suite à l'effondrement partiel de la façade latérale d'une maison R+2, sise au quartier Smara et classée habitation menaçant ruine, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture d'arrondissements Al-Fida - Mers Sultan.

Aussitôt avisées de l'incident, les autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires, selon la même source. Deux des blessés suite sont les résidents d'une maison attenante. Ils ont été transférés à l'hôpital régional Mohamed Bouafi, avant de succomber peu après à leurs blessures. Le corps sans vie d'une troisième personne a été retiré des décombres d'un four traditionnel situé au rez-de-chaussée du bâtiment qui s'est effondré.