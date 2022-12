Emmanuel Macron : Les Marocains «ont fait une très grande demi-finale»

Le président français Emmanuel Macron n’a pas tari d’éloges, ce mercredi soir, sur la performance et la prestation des Lions de l’Atlas, qui ont affronté la France en demi-finale (0-2). «Je veux dire aux Marocaines et aux Marocains qu’ils ont une très grande équipe, qu’ils ont fait un parcours extraordinaire dans cette Coupe du monde et qu’ils ont fait une très grande demi-finale», a-t-il dit dans des déclarations à la presse française présente au Qatar.

«Il fallait la maîtrise de cette équipe de France qui a déjà un titre et qui a su tenir le match mais ils (les joueurs marocains, ndlr) ont fait une très belle demi-finale et ils n’ont pas à en rougir», a-t-il ajouté. «Je veux leur dire notre amitié.»

«Que tout le monde profite de ce moment et dès ce soir, on prépare la finale et on a gagné», a-t-il conclu, en confirmant sa présence au match de la finale, prévu dimanche prochain, contre l’Argentine.

Mercredi soir, le président français s’est entretenu au téléphone avec le roi Mohammed VI. Un entretien durant lequel le souverain a exprimé au président français ses félicitations pour la qualification de l’équipe de France en finale de cette prestigieuse compétition.