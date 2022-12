Gaz : Un groupe israélien se félicite de l’«énorme potentiel de Boujdour» au Sahara

Yossi Abu, PDG de NewMed Energy, avec la ministre marocaine de la la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali. / DR

La société énergétique publique israélienne NewMed Energy a annoncé, le 6 décembre, avoir signé un accord avec le ministère marocain de la Transition énergétique et du développement durable et Adarco Energy pour l'exploration et la production de gaz naturel à Boujdour sur l'océan Atlantique. «Nous avons identifié un énorme potentiel au Maroc», s’est félicité hier, dans des déclarations à la presse, le PDG du groupe israélien, Yossi Abu.

Situé en mer au sud de la zone économique exclusive marocaine, le bloc objet de la prospection, Boujdour Atlantique, couvre une superficie d'environ 33 812 km2. Cet accord autorise, au grand dam du Polisario, les parties à mener des opérations d'exploration de pétrole et de gaz naturel dans ladite zone pour une durée de huit années, explique un média israélien.

Pour rappel, la société israélienne Ratio Petroleum, spécialisée dans l'exploration pétrolière, a annoncé en octobre 2021 la signature d’un accord avec l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), selon lequel elle obtiendrait une licence exclusive pour l’étude et l’exploration pétrolière et gazière dans le bloc «Dakhla-Atlantic».