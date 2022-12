Mondial 2022 : Le Maroc s’incline en demi-finale devant la France (0-2)

Lors d’une rencontre exceptionnelle, la chance n’a pas souri à l’équipe nationale, qui s’est inclinée, ce mercredi soir, devant la France. Une défaite qui stoppe net le rêve marocain d’atteindre la finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont réussi à inscrire deux buts, à la 5e et à la 79e minute de la rencontre, tandis que les Lions de l’Atlas, qui ont défendu sans relâche leur but, ont raté plusieurs occasions pour creuser l’écart.

A la 5e minute, une faute de couverture de la défense marocaine donnera l’avantage aux Bleus. Théo Hernandez marque ainsi le premier but pour l’équipe de France, après que la défense marocaine a contré deux frappes successives.

Menés au score dès les premières minutes du match, les Lions de l’Atlas ressentent la pression et réagissent, que ce soit en défense ou en attaque. D’ailleurs, dès la 9e minute, Azzedine Ounahi profite d’une contre-attaque pour lancer un tir dangereux près de la surface de réparation. Son ballon est toutefois repoussé par le gardien de but Hugo Lloris.

A la 17e minute, Hakim Ziyech tente aussi sa chance, avant qu’Olivier Giroud ne menace, quelques instants plus tard, le but de Yassine Bounou. A la 21e minute, Ghanem Saïss, pas en forme, est remplacé par Selim Amallah. Sofiane Boufal récole aussi un carton jaune après une faute à la 27e minute, dans la surface de réparation de l’équipe adverse.

Trois minutes plus tard, une contre-attaque presque parfaite du Maroc est gâchée par un hors-jeu. A la 36e minute, la France menace à nouveau le but marocain mais le tir de Giroud, sans contrôle, passe à côté du poteau.

A la 43e minute, c’est le poteau qui empêche un premier but pour le Maroc, après un corner servi par le magicien Hakim Ziyech et un ciseau de Jaoued El Yamiq. Un deuxième tir du joueur, lors de la même tentative, est contrôlé par Hugo Lloris.

Dans le temps additionnel, les Lions de l’Atlas dominent, en exerçant une pression sur la défense des Bleus. La première mi-temps se conclut sur une tentative marocaine non aboutie pour égaliser.

Le Maroc domine sans parvenir à marquer

A la reprise du match dans le cadre de la deuxième mi-temps, le sélectionneur national effectue un autre changement : Noussair Mazraoui est remplacé par Yahya Attiatallah. A la 48e minute, Yassine Bounou choisit de sortir pour intercepter le ballon de Kylian Mbappé. Mais les Lions reprennent le ballon pour faire visiter le but français. Quelques instants plus tard, Sofyan Amrabat parvient à stopper le même joueur et mettre fin à une contre-attaque française.

A la 53e et la 54e, le Maroc menace le but français par une série de tirs, signés notamment par Yahta Attiatallah, qui n’est pas traduite en but. Plusieurs tentatives s’en suivent. A la 66e minute, le sélectionneur national Walid Regragui effectue un autre changement, en remplaçant Youssef En-Nesyri par Abderazzak Hamdmlallah et Sofiane Boufal par Zakaria Boukhlal.

Trois minutes plus tard, deux tentatives des Bleus sont repoussées par la défense marocaine. A la 76e minute, Abderazzak Hamdmlallah rate, pour sa part, une occasion en or pour marquer, après avoir hésité devant le gardien de bit français. Deux minutes plus tard, Selim Amallah est remplacé par Abdessamad Ezzalzouli. Mais à la 79e minute, les Bleus parviennent à creuser l’écart, grâce à un but de Randal Kolo Muani, qui vient à peine de remplacer Ousmane Dembélé.

L’arbitre ajoute 6 minutes de temps additionnel. Un temps qui ne permettra pas aux Lions de l’Atlas de marquer. A 90+3e minute, Ounnahi tente à nouveau de tirer mais son ballon est contrôlé par le gardien de but français.

La France file ainsi en finale pour affronter, dimanche, l’Argentine. Le Maroc croisera le fer avec la Croatie, samedi, pour le match du classement. Le Maroc restera la première équipe arabe et africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Un exploit historique pour le football national, africain et arabe.