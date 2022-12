Maroc : Le Prix L’Oréal UNESCO pour les femmes et la science récompense 5 chercheuses

Prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science 2022 a renouvelé son hommage aux chercheuses et aux scientifiques «pour le travail accompli et les nombreux défis qu’elles ont dû relever». A Casablanca, l’événement a récemment accueilli cinq jeunes talents de la recherche, lors d’une cérémonie qui valorise les contributions féminines dans le domaine. «Lorsqu’il s’agit de s’attaquer à des problèmes sans précédent comme les maladies, la pandémie de Covid-19 et le changement climatique, les femmes ont toujours été en première ligne. Cependant, les femmes scientifiques sont encore sous-représentées, alors qu’elles ont leur mot à dire aujourd’hui pour faire face aux plus grandes crises que connaît le monde», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Dans le cadre de cette initiative, les cinq jeunes chercheuses recevront chacune une bourse de 10 000 euros, pour les aider à mener à bien leurs projets postdoctoraux. Il s’agit cette année de deux chercheuses marocaines, Lamiae El Khattabi (sciences de la vie, environnement et les sciences biologiques – Université Hassan II de Casablanca) et Sara El Mekkaoui (sciences formelles informatiques et sciences de l’information – Université Mohammed V de Rabat), deux chercheuses algériennes, Sara Benazzouz (sciences de la vie et environnement, sciences biologiques – Université Houari Boumédiène de Alger) et Rima Ouchene (sciences de la vie et l’environnement, sciences biologiques – Université de Bejaia), ainsi que la chercheuse tunisienne Yathreb Yagoubi (sciences de la vie, environnement et sciences agricoles – Université de Carthage).

Cette année, pour sa seizième édition Maroc et la neuvième au Maghreb, L’Oréal-UNESCO a honoré ces cinq jeunes femmes maghrébines pour «leurs recherches exceptionnelles». L’idée est aussi de «les soutenir dans la poursuite d’une carrière scientifique réussie, dans différents domaines : sciences de la terre et de l’environnement, l’informatique et l’ingénierie, la biotechnologie médicale et la technologie, et les sciences biologiques».