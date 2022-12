Le Maroc cité dans le scandale de corruption secouant le Parlement européen

Le Parlement européen est secoué, depuis quelques jours, par un scandale de corruption. Lundi, la police belge a mené une perquisition dans les locaux de l'hémicycle, la vingtième en quatre jours en Belgique dans le cadre de cette enquête et la première ciblant directement des locaux du Parlement européen, selon une source judiciaire citée par Euronews.

Depuis plusieurs jours, plusieurs médias européens ont révélé les dessous de cette enquête, qui a notamment fait tomber la vice-présidente du Parlement et élue socialiste grecque, Eva Kaili. Celle-ci a été arrêtée vendredi et mise en examen pour corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle en lien avec un pays du Golfe.

L’enquête a également conduit à la perquisition des domiciles de l’eurodéputé belge Marc Tarabella ainsi que l'ancien député européen, social-démocrate, et président de Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri. Mis en examen, les enquêteurs ont retrouvé chez lui 600 000 euros en cash et soupçonnent l'ancien parlementaire de diriger une véritable organisation criminelle soutenue par un Etat étranger. «L’argent aurait des origines qataries et c’est d’ailleurs autour de l’Etat du Golfe que se concentre l’enquête», rapporte Le Soir.

Le média belge affirme, cependant, qu’il ressort de documents judiciaires obtenus par le Morgen et divers médias internationaux que le Maroc serait également «dans le viseur de la justice». «Panzeri, peut-on y lire, est ainsi soupçonné d’être "intervenu politiquement auprès de députés européens en faveur du Qatar et du Maroc, contre paiement"».

Le journal ajoute que la femme et la fille de l’ancien parlementaire «auraient participé "au transport de cadeaux", lesquels auraient été faits par l’ambassadeur marocain en Pologne, Abderrahim Atmoun», rappelant que les deux hommes «se décrivent comme bons amis» sur les réseaux sociaux, et se retrouvent régulièrement en tant que coprésidents d’un organe d’échanges entre les Parlements européen et marocain.

Le Soir rappelle qu’en 2013, Panzeri a par ailleurs rendu visite à Abderrahim Atmoun au Maroc, en compagnie de Marc Tarabella, et quelques années plus tard avec le compagnon d’Eva Kaili.