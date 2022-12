Mondial 2022 : Rupture des tickets du match Maroc-France, les vols opérés par Qatar Airways annulés

Sept vols au départ du Maroc et à destination du Qatar, dans le cadre de la programmation destinée aux supporters des Lions de l’Atlas au Mondial 2022, ont été annulés, selon une annonce de la Royal Air Maroc (RAM). Dans la nuit de mardi à mercredi, la compagnie nationale a expliqué ce changement concernait les vols opérés par Qatar Airways, en raison des «dernières restrictions imposées par les autorités qataries». La RAM a assuré qu’elle «procèdera au remboursement, dans les plus brefs délais, des billets d’avion des passagers impactés par ces annulations», tout en priant les clients concernés de ne pas se présenter à l’aéroport.

Selon les témoignages de supporters marocains, déjà arrivés à Doha ces dernières heures pour assister au match de demi-finale de la Coupe du monde entre le Maroc et la France, beaucoup «n’ont pas trouvé de tickets [du match, ndlr] à leur arrivée». «Un énorme blocage à l’aéroport Hamad de Doha» a suivi.

La situation semble persister, ce qui aurait amené les autorités qataries à annuler les vols restants, tant que les tickets ne sont plus disponibles. Officiellement, des explications supplémentaires du côté du Qatar ne sont pas communiquées pour le moment. Mais à l’aéroport de Doha, nombre de passagers déjà sur place auraient appris la rupture des tickets à l’arrivée.

Les supporters Marocains a qui on a promis les tickets a l aéroport de Doha sont laissés pour compte . Sitting en cours . RT please pic.twitter.com/E2YJAlndTr — Nawal A???? (@nawalaou) December 14, 2022

Les tickets obligatoires à l’embarquement depuis Casablanca

A l’aéroport Mohammed V de Casablanca, point de départ des supporters, l’annonce de cette annulation des vols a perturbé l’accès des voyageurs, surtout au niveau de l’entrée depuis la gare ferroviaire. Devant le portail, nombre de passagers à destination de Doha sont restés dans l’attente.

Contactée par Yabiladi ce mercredi, une source marocaine bien informée souligne, pour sa part, qu’il n’est pas su «si tous ces supporters sont partis à Doha via des vols de Royal Air Maroc». «Même s’ils sont à l’aéroport de Doha, ils y viennent peut-être pour récupérer les tickets. Il est encore tôt de parler d’un rapatriement. Il faut attendre la fin de la compétition pour voir», ajoute-t-elle.

Cependant, «tous les passagers ayant pris les vols de la RAM en direction du Qatar vont emprunter leurs vols de retour vers le Maroc, avec la même compagnie», souligne la même source. Ce matin, «la présentation des billets du match avant l’embarquement depuis l’aéroport international de Casablanca était obligatoire, conformément à la décision émanant de l’aviation civile qatarie, qui l’a exigé pour tous les vols venant du Maroc, indépendamment de la compagnie», ajoute encore notre interlocuteur.

Entre midi et 13 heures, ce mercredi, les derniers vols opérés par la RAM ont atterri à Doha. «Les vols annulés devaient être opérés par Qatar Airways pour le compte de la RAM», précise-t-on.

Des files d’attente depuis mardi à Doha

Mardi déjà, l’agence Associated Press (AP), sur place, a décrit «des centaines de supporters marocains en attente devant le stade Al Janoub pour tenter leur chance et obtenir un billet gratuit pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde». «Les billets ont été distribués par la Fédération marocaine de football en coordination avec la FIFA et le comité d’organisation qatari», indique AP.

«Nous avons acheté le reste des billets invendus dans le stade et nous les avons distribués à nos supporters», a déclaré le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, cité par AP. «Ils sont ici au Qatar et ils n’ont qu’un seul désir : voir l’équipe nationale», a-t-il ajouté.

Supporter marocain à Doha, Mohammed El Hmaemi a exprimé à l’agence de presse son espoir de voir les Lions de l’Atlas remporter le match. «Si nous n’avons pas de billets, alors nous allons simplement rester dehors mais les encourager», a-t-il déclaré.