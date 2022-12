Mondial 2022 : Hervé Renard soutient le Maroc contre la France en demi-finale

L’ex-sélectionneur du Maroc Hervé Renard a déclaré, ce mardi, qu’il soutenait les Lions de l’Atlas face à l’équipe de France, en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar. A la veille du match prévu mercredi 14 décembre à 20h, l’entraîneur du Onze national entre 2016 et 2019 a exprimé sa sympathie envers la sélection, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. «Je suis Français, je suis né en France, j’ai un passeport français. Mais demain, je suis désolé, je supporterai l’équipe du Maroc», a déclaré celui qui entraîne actuellement la sélection d’Arabie saoudite.

«[Le Maroc] m’a marqué. Les gens m’ont apporté de l’amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C’est souvent ce qu’il se passe dans ces pays : soit on vous déteste, soit on vous adore. J’ai reçu tellement de choses que je partage leur joie aujourd’hui, tout en restant en retrait, parce que j’ai simplement eu la chance de travailler avec eux. Je leur souhaite le meilleur du monde.» Hervé Renard

A la tête de la sélection du Maroc, Hervé Renard compte à son actif 25 victoires, 9 nuls et 11 défaites. Son contrat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a pris fin, après l’élimination des Lions de l’Atlas lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) contre le Bénin, par tirs au but. L’ex-sélectionneur a conduit aussi l’équipe au Mondial de Russie, en 2018, où elle a été éliminée en phase de poule.

?️? "Je suis Français, j'ai un passeport français, mais je supporterai l'équipe du Maroc"



?? L'ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, soutiendra les les Lions de l'Atlas face à la France. pic.twitter.com/vnv0Dh4RYZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 13, 2022

Aujourd’hui que les Lions de l’Atlas ont fait l’exploit historique de disputer la première demi-finale d’une Coupe du monde dans leur histoire, menés par Walid Regragui, Hervé Renard exprime son soutien à l’équipe, en guise de gratitude. «J’ai vécu une aventure fantastique avec un groupe de joueurs dans un pays qui adore le football. Aujourd’hui, je pense que la terre tremble au Maroc, tellement ils sont fiers et tellement ils le méritent», a-t-il déclaré, estimant que «c’est une récompense exceptionnelle».

Selon Hervé Renard, «c’est aussi une grande récompense pour le continent africain». «Cette Coupe du monde au Qatar restera comme quelque chose de magnifique, j’en suis sûr, pour le football africain et bien sûr pour le football marocain», a-t-il déclaré.