Liban : Affrontements après la qualification du Maroc aux demi-finales du Mondial

La capitale libanaise Beyrouth a été le théâtre, samedi, d'affrontements entre un convoi de motocyclistes qui célébraient la qualification de l'équipe nationale marocaine aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar et des habitants du quartier Al Achrafiya chrétien. Craignant une escalade de la tension, l'ancien Premier ministre libanais Fouad Siniora a appelé tous les responsables politiques, notamment les députés représentant Beyrouth, à assurer l'unité et la sécurité de la capitale.

Plusieurs sources médiatiques ont rapporté que les tensions ont commencé lorsque «des dizaines de personnes célébrant la victoire du Maroc contre le Portugal lors de la Coupe du monde sont arrivées dans la région à moto portant les drapeaux du Maroc, de la Palestine et de la Syrie et scandant des slogans religieux». Les affrontements ont alors éclaté entre ces motocyclistes et les habitants du quartier qui pensaient «à tort» qu'ils étaient membres du Hezbollah ou du mouvement chiite «Amal». L'armée libanaise a été ensuite déployée pour contenir la situation.

Fouad Siniora a décrit ce qui s'est passé comme «inquiétant et suspect à un moment de troubles nationaux et politiques à tous les niveaux». «La capitale du Liban est Beyrouth, la seule ville unifiée qui rassemble tous les Libanais, et tout le monde devrait être conscient des pièges tendus et les mauvaises intentions», a-t-il mis en garde.

L'incident a malheureusement entraîné une escalade de la rhétorique sectaire sur les réseaux sociaux, au milieu des appels à la retenue.