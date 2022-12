Italie : Les supporters du Maroc nettoient les lieux après les célébrations

Les Marocains d’Italie ont fait preuve d’un civisme exemplaire, après les célébrations de la qualification du Maroc aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar et sa victoire sur le Portugal. Ainsi, selon Corriere dello Sport, la fête a laissé place à une opération de nettoyage menée par les fans dans plusieurs places. «A La Spezia, sur la Piazza Garibaldi et à Gênes, sur la Piazza De Ferrari, des fans de Hakimi et ses compagnons se sont réunis pour ramasser les vieux papiers et nettoyer tous les déchets causés lors des célébrations avec des balais et des sacs», rapporte la même source, citant plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Des images qui ont montré des groupes de Marocains déterminés à ramasser les déchets (dont les restes de feux d'artifice tirés en l'air) et à nettoyer les fontaines. «Un comportement qui a rappelé bon nombre des joueurs et supporters japonais, habitués à nettoyer les vestiaires et tribunes du stade qui les accueille», rappelle-t-on.

Ces mêmes images rappellent aussi les opérations de nettoyage menées par les supporters du Onze national au niveau des stades qataris ayant accueilli les matchs des Lions de l’Atlas.