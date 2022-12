Mondial : Des pays européens se préparent aux émeutes après le match Maroc-France

A quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde entre le Maroc et la France qui s’annonce historique, plusieurs capitales européennes se prépare à d’éventuelles émeutes après cette rencontre. Ainsi, à Paris où une centaine d’interpellations ont eu lieu, samedi dernier après le match Maroc-Portugal, la police parisienne a annoncé qu’elle renforcera légèrement le dispositif sécuritaire. Selon la presse française, environ 2 000 policiers sont chargés d'empêcher les émeutes entre les deux camps de supporters, ce mercredi, au lieu de 1 200 policiers samedi dernier.

La police rappelle qu’environ 20 000 supporters de l'équipe nationale du Maroc s'étaient rassemblés sur les Champs-Élysées pour fêter la qualification du Maroc aux demi-finales du Mondial. Les célébrations ont été pacifiques, mais certains supporters ont procédé, plus tard, à des jets de pierres sur les forces de l’ordre avant de mettre le feu à trois scooters et endommager les vitres de certains magasins, rappelle-t-on.

L’Allemagne, qui n’a pas connu d’émeutes lors des précédents matchs du Maroc, a également annoncé des nouvelles mesures. Selon la presse allemande, la police de plusieurs villes a annoncé être en état d’alerte.

«Le soutien de la police anti-émeute saxonne a été sollicité», a confirmé un porte-parole de la police à Leipzig, alors qu’un porte-parole du ministère de l'Intérieur a confié que «la police de Hesse est préparée avec une approche adaptée à la situation». La Hesse s'attend également à des cortèges motorisés, alors que la police de Düsseldorf, Cologne et Essen reste mobilisée. «Nous serons présents avec les forces anti-émeutes et interviendrons également si nécessaire», déclare l'inspecteur en chef Andre Hartwich de Düsseldorf.

Pas de fan-zone ou d’écran géant aux Pays-Bas et à Bruxelles

Aux Pays-Bas, où plusieurs épisodes de violences ont été enregistrés depuis le match Maroc-Belgique, les autorités locales veulent éviter les émeutes à tout prix, quitte à bannir les écrans géants diffusant le match. Ainsi, aucun écran ne sera placé sur les places de La Haye et d'Amsterdam mercredi. «Maintenant que les compétitions sont utilisées à mauvais escient par des groupes de jeunes pour se conduire mal, les grands lieux de diffusion ne sont de toute façon pas un choix évident», indique-t-on auprès des autorités des deux villes.

Amsterdam et La Haye craignent ainsi que les grands écrans dans les lieux publics n'invitent à de nouvelles émeutes. «Les fauteurs de troubles utilisent la foule des supporters de football comme couverture», explique un porte-parole de la municipalité de La Haye. «Nous ne pouvons plus séparer les bons et les méchants sur des places bondées.» La capitale s'abstient également d'utiliser des écrans dans les lieux publics pour des raisons de sécurité publique.

À Amsterdam, des mesures de sécurité supplémentaires sont toujours en discussion. À La Haye, il a déjà été établi que les agents du quartier Schilderswijk, entre autres, seront à nouveau «plus visiblement présents». La municipalité indique qu'aucun canon à eau n'a encore été déployé et qu'aucune décision n'a été prise quant à l'utilisation des gaz lacrymogènes. «C'est un moyen de violence grave qui ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation du maire, si la police ne voit pas d'autre solution. Ce n'est jamais pris à la légère», souligne le porte-parole municipal. Une réponse à l’appel du syndicat de la police, qui a réclamé des gaz lacrymogènes pour le match Maroc-France, estimant que «le temps des discussions est terminé».

Les municipalités de Rotterdam et d'Utrecht ont également annoncé qu’elles ne placeront pas d'écrans géants sur les places. À Utrecht, les autorités discuteront d'éventuelles mesures de sécurité supplémentaires, alors que la police de Rotterdam a déjà décidé de ne pas utiliser de moyens plus lourds, rappelant que les dernières soirées étaient relativement plus calmes et estimant que son approche avec les pères de famille et les éducateurs du quartier fonctionne bien.

Enfin, à Bruxelles, qui a été le théâtre de plusieurs émeutes lors des précédents matchs des Lions de l’Atlas, la police de Bruxelles a annoncé qu’elle sera «présente et visible aux différents endroits» de la région bruxelloise, à l’occasion des deux prochains matchs du Maroc dans le cadre de la coupe du monde de football. Elle a également annoncé qu’aucune fan-zone ne sera créée. «Nous sommes également en consultation avec le grand groupe de bénévoles "gilets verts", qui veulent faire de ces matchs uniques une grande fête sans incidents», ajoute-t-elle.

Après son match, prévu ce mercredi, contre la France, le Maroc aura un autre match à jouer : soit la finale de dimanche ou le match du classement samedi.