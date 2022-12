RSF Awards 2022 : Le «Prix de l’indépendance» décerné au journaliste marocain Omar Radi

L’ONG internationale Reporters sans frontières (RSF) a organisé, lundi à Paris, la cérémonie de la 30e édition de ses prix pour la liberté de la presse. Depuis 30 ans, les prix RSF pour la liberté de la presse distinguent le travail de journalistes ou de médias ayant contribué de manière notable à la défense ou à la promotion de la liberté de la presse dans le monde.

Ainsi, le journaliste marocain Omar Radi, qui purge actuellement une peine de prison de 6 ans, s’est venu décerner le prix de l’indépendance. «Ce journaliste d’investigation enquête depuis plus de dix ans sur des sujets sensibles, tels que la corruption, et subit un harcèlement judiciaire», rapporte l’ONG. Elle rappelle qu’une enquête pour «espionnage» a été ouverte en juin 2020 à son encontre, après la révélation d'Amnesty International sur le piratage de son téléphone via le logiciel Pegasus, avant qu’il ne soit incarcéré, un mois plus tard, à la suite d’une plainte pour «viol».

#RSFAwards2022: Congratulations to Moroccan journalist Omar Radi, 2022 Laureate for Courage!

