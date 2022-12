Football : Le président d’Angers se prépare aux départs de Boufal et Ounahi

Le président du club SCO d’Angers (Ligue 1), Saïd Chabane se prépare aux départs de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi. «Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout», a-t-il souligné dans des déclarations à RMC.

«On a eu une réunion (dimanche) avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles (…) Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir». Et d’affirmer que son club a reçu des sollicitations pour les deux joueurs marocains. «Ça appelle pas mal», a reconnu Chabane mais sans révéler les noms des équipes qui seraient intéressées par s'offrir les services de Boufal et Ounahi.

?? Said Chabane, le président du SCO, évoque les sollicitations qu'il reçoit pour Ounahi et Boufal, ses joueurs à Angers :



- "Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout." #RMClive pic.twitter.com/XAuFhuxXcc — RMC Sport (@RMCsport) December 11, 2022

Le président d’Angers est persuadé que les éventuels transferts des deux Lions de l’Atlas seraient bénéfiques pour les finances de l'équipe. Une manne à même de permettre au club de recruter de nouveaux talents. Le SCO d'Angers est menacé de relégation à la deuxième division. Il occupe la dernière place au classement de la Ligue 1.

Lundi, la presse sportive espagnole a fait état de l’intérêt du FC Barcelone pour Ounahi.