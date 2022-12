Mondial 2022 : Le Qatar s’est «lentement épris des exploits» du Maroc

«Doha est tombé amoureux du Maroc», selon le journal Le Parisien. Dans son édition de ce lundi 12 décembre, le quotidien français écrit que «le Qatar s’est lentement épris des exploits des joueurs marocains», dans le cadre de la coupe du Monde, tenue en ce moment dans le pays.

Les Lions de l’Atlas ont conquis les supporters de différentes nationalités par leur performance sur le terrain, leur jeu collectif et leur esprit sportif, d’un match à l’autre. «Au début du Mondial, les habitants de Doha ont d’abord été amusés par les premiers défilés, au tambour et tout sourire, des travailleurs venus du Maroc. C’était festif, mais pas plus que ceux des Tunisiens, par exemple. Un folklore bon enfant de milliers de personnes mais qui ne devait pas durer plus qu’un premier tour», raconte le journal.

Désormais, le Maroc est en demi-finale, attendue mercredi 14 décembre contre la France. «Le maillot des Lions s’arrache dans les échoppes tape-à-l’œil du souk Waqif. Le bout de tissu rouge et vert est presque devenu un outil politique. Une sorte de ‘One Arab Love’ à deux couleurs», rapporte Le Parisien.

Selon la même source, le panarabisme «semble presque ressuscité dans les rues de Doha». «Cette équipe est devenue celle des Arabes et des musulmans du monde entier», déclare un restaurateur à Doha, en se disant joyeusement surpris. Vue de l’extérieur, la Coupe du monde consiste en une série de matchs entre pays. Mais cet entrepreneur estime que vue de la région, «elle est devenue celle de la nation arabe qui gagne».

Cette liesse a envahi même la tribune VIP, où certains membres de la famille royale qatarienne étaient vêtus aux couleurs marocaines, lors du match Maroc-Portugal en quarts de finale.