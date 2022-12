Espagne : Le juge Rafael Lasala accuse le fils du chef du Polisario

Nouveau rebondissement dans l’affaire des circonstances non encore élucidées de l’entrée de Brahim Ghali en Espagne, en avril 2021. Le juge d’instruction revient sur ce dossier avec de nouvelles accusations, cette fois-ci, à l’encontre du fils du chef du Polisario, El Ouali Sidi Mustapha. Rafael Lasala le poursuit pour «délivrance du faux passeport avec lequel son père a été secrètement admis à l'hôpital de Logroño, il y a un an et demi», rapporte ce lundi 12 décembre ABC.

El Ouali Sidi Mustapha était, en effet, présent à bord de l’avion de la présidence algérienne qui avait transporté son père vers l'Espagne, avec la bénédiction du gouvernement de Pedro Sanchez. Pour rappel, le juge d’instruction Lasala avait commencé à s'intéresser au fils du chef du Polisario en avril 2022. Il voulait alors l’auditionner pour savoir si c'est lui qui, le 18 avril 2021, avait enregistré son père avec un faux passeport à l'hôpital de San Pedro de Logroño. Quelques mois plus tôt, des médias ibériques avaient affirmé que El Ouali Sidi Mustapha était entré, comme son père, illégalement en Espagne.

Ce n’est que cinq jours plus tard que le ministère de l'Intérieur, dirigé par le socialiste Fernando Grande-Marlaska, lui accordait une carte de résidence valable jusqu’au 14 mars 2026. Une information fournie alors par la brigade de la préfecture de police d'Aragon au juge d’instruction du tribunal d'instruction n°7 de Saragosse, Rafael Lasala. Depuis, ce dernier exige la comparution du fils chef du Polisario.