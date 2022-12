Maroc : Accord sur les principes de vente de gaz d’Anchois pour alimenter les centrales de l'ONEE

La société d'exploration pétrolière et gazière Chariot Oil & Gas Limited a annoncé, ce lundi, avoir convenu de principes clés pour les ventes à long terme du gaz d'Anchois avec l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE). Les principes clés incluent notamment «la ventes allant jusqu'à 0,6 milliard de mètres cubes par an (environ 60 millions de pieds cubes standard par jour) sur une base d'achat ou de paiement pendant un minimum de 10 ans avec du gaz devant être livré via le Gazoduc Maghreb-Europe», indique la société dans un communiqué.

L’accord énonce aussi «la sécurisation de l’approvisionnement domestique direct pour l'infrastructure de centrale électrique à gaz existante et potentielle à plus long terme du Maroc» ainsi que «le cadre et calendrier en place pour conclure le contrat de vente de gaz ("GSA")». «Les principes clés préliminaires étant désormais convenus, les parties poursuivront les discussions concernant Anchois en vue de conclure l'accord de vente de gaz. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que ces principes seront transformés en une GSA pleinement qualifiée, les parties progressent avec la prochaine étape de la documentation. La société fournira d'autres mises à jour au besoin», poursuit la même source.

«L'acceptation de ces principes clés est révélatrice de notre engagement envers le développement du champ gazier d'Anchois. Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Chariot sur cet actif qui a le potentiel d'offrir une gamme d'avantages au pays», a déclaré Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM, citée par le communiqué. «Le projet gazier d'Anchois sera une source importante de gaz naturel domestique qui alimentera dans un premier temps directement les centrales électriques de l'ONEE via le Gazoduc Maghreb-Europe. Nous sommes intéressés à conclure cet accord de vente et à ce qu'Anchois continue à progresser vers la production», déclare pour sa part Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’ONEE.

Anchois est situé au sein de la licence Lixus Offshore au large du Maroc, dans laquelle Chariot détient une participation de 75% et en est l'opérateur, aux côtés de l'ONHYM qui détient une participation de 25%.