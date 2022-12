Transition verte : La BERD accorde un financement d'environ 279 MDH à la BCP

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s'est associée au Fonds vert pour le climat (GCF) et à l'Union européenne (UE) pour fournir un financement d'un montant maximum de 25 millions d'euros (279,88 millions de dirhams) à la Banque Centrale Populaire (BCP) afin de soutenir la transition verte du Maroc. Il s'agit de la troisième ligne de crédit que la BERD accorde à la BCP dans le cadre du mécanisme de financement de l'économie verte (GEFF) du GCF, indique lundi un communiqué de l’institution, basée à Londres.

La BCP accordera des prêts secondaires au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), afin de favoriser les investissements dans les technologies d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, détaille la même source. Financé par la BERD, l'UE et le GCF, un paquet de coopération technique d'une valeur de 4,4 millions d'euros soutiendra la préparation, la mise en œuvre et le suivi global du projet, précise la Banque, soulignant que les fonds seront également utilisés pour renforcer les capacités de la BCP, ainsi que pour des activités de sensibilisation des sous-emprunteurs aux technologies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.

Le personnel central et régional de la BCP sera également formé à la finance verte tenant compte de la dimension de genre, afin d'aider à surmonter les obstacles à l'offre et à la demande liés au genre, fait savoir la BERD. De plus, l'UE fournira une subvention de 2,7 millions d'euros qui sera utilisée comme une incitation à la récupération de 10% pour les emprunteurs lors de la mise en œuvre réussie de projets éligibles, afin d'encourager les investissements dans les technologies d'atténuation du changement climatique et d'adaptation.

L'accord de prêt a été signé par Antoine Sallé de Chou, directeur, chef du bureau résident marocain de la BERD, et Mohammed Kamal Mokdad, directeur général de la BCP. La signature a eu lieu en marge de l'étape casablancaise du roadshow «Les Régionales de l'Investissement du Groupe BCP», en présence du président du Groupe Mohamed Karim Mounir, ainsi que de plusieurs personnalités.