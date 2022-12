Le DG de l'ONEE réélu Gouverneur du Conseil mondial de l’eau

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi a été réélu samedi Gouverneur du Conseil mondial de l’eau (CME) et ce, à l’occasion de la tenue à Paris, de la 9e assemblée générale du CME. Cette réélection pour un deuxième mandat consécutif, pour la période 2023-2025, a eu lieu à la suite du vote des membres du Conseil mondial de l’eau, représentant plus de 50 pays, indique un communiqué de l'Office.

Elle vient reconnaitre «la contribution importante» de l’ONEE lors du premier mandat (2019-2022) qui a porté essentiellement sur la mise en place des orientations stratégiques du CME à l’échelle internationale et la coordination de la mise en œuvre de la stratégie 2019-2022 du Conseil intitulée «Sécurité de l’Eau, Durabilité et Résilience», souligné la même source.

A ce titre, parmi les activités phares réalisées lors de ce premier mandat, il y a lieu de citer la contribution active de l’ONEE à la préparation et au bon déroulement du 9ème Forum mondial de l’eau qui a eu lieu à Dakar en mars 2022. L’ONEE a également co-organisé en juillet 2020, lors de ce premier mandat, une conférence virtuelle sur la «Sécurité de l'eau pour la paix et le développement dans le monde islamique» en partenariat avec l’ICESCO et le secrétariat du CME à Dakar.

Concernant la période 2023-2025, la stratégie du CME va donner la priorité aux actions et initiatives à même d’apporter des solutions liées à la sécurité de l’eau, l’eau et la santé publique, le financement de l’eau à l’échelle mondiale et les catastrophes liées à l’eau.

Dans ce cadre, la contribution de l’ONEE aux travaux du Conseil des Gouverneurs du CME pour ce nouveau mandat portera essentiellement sur la promotion des synergies entre les secteurs de l'eau et de l’énergie pour l’optimisation des coûts, la planification intégrée des infrastructures et l’innovation technologique, principalement pour le développement des ressources en eau non conventionnelles, notamment le dessalement de l’eau de mer, en ayant recours aux énergies renouvelables.