Maroc-Portugal : Des violences éclatent en Belgique, aux Pays-Bas et en France

Les célébrations de la victoire du Maroc face au Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde se sont transformées en émeutes, samedi soir, au centre de Bruxelles. Selon la presse belge, des confrontations se sont produites entre des supporters et la police, qui a tiré du gaz lacrymogène pour disperser la foule.

«Des émeutiers ont provoqué des dégâts ici et là. Face à ces violences, la police de Bruxelles s’est déployée en masse pour repousser vers le boulevard Poincaré les fauteurs de troubles présents jusque-là sur les boulevards Lemonnier et du Midi», ajoute la même source.

Vers 20h00, le calme semblait être revenu mais la police restait présente en nombre pour parer tout nouveau dérapage. La presse belge met également en avant le fait que des habitants du quartier avaient formé plus tôt dans la soirée une chaîne humaine pour éviter tout affrontement Ils ont également invité les jeunes à rentrer chez eux.

Une trentaine d’arrestations aux Pays-Bas et une centaine à Paris

Aux Pays-Bas, 14 personnes ont été arrêtées à Rotterdam, 13 à Amsterdam et au moins quatre à La Haye et Utrecht, après que certains supporters ont profité de la célébration de la victoire du Maroc sur le Portugal pour déclencher une émeute. A Rotterdam, la police anti-émeute a dû intervenir aux abords de la Kruisplein et la foule a été dispersée. Des personnes ont été arrêtées pour avoir tiré des feux d'artifice, une personne parce qu'il ne pouvait pas s'identifier et une autre pour violences.

Amsterdam était aussi «agitée en divers endroits». «Parmi le grand groupe de supporters de football en fête, il y avait un petit groupe d'émeutiers qui l'ont ruiné pour leurs compatriotes», a déclaré la police qui indique que des supporters étaient montés sur les toits de voitures pour danser, certains avaient tiré des feux d'artifice alors que des pierres ont été lancées sur les agents de police.

Des affrontements ont également eu lieu sur les Champs-Élysées, en France. Des tirs de mortiers d'artifice ont été effectués contre les forces de l'ordre qui ont dû répliquer avec des gaz lacrymogènes. Selon des vidéos sur les réseaux sociaux, les policiers ont chargé à plusieurs reprises. Un chantier aurait été pillé, offrant des projectiles à certains supporters.

Alors que près de 20 000 personnes étaient en place pour célébrer la qualification des Lions de l’Atlas, 19 policiers ont été blessés légèrement lors des opérations de maintien de l'ordre alors que 108 interpellations ont été réalisées.

Ces tristes événements rappellent ceux qui se sont déroulés, mardi 6 décembre, après la victoire du Maroc sur l’Espagne et sa qualification en quarts de finale, dans plusieurs villes belges, néerlandaises et même en Italie. Des émeutes avaient également éclaté en Belgique et aux Pays-Bas lors des précédents matchs du Maroc.