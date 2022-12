Mondial 2022 : Pour la FIFA, les Lions de l'Atlas ont bousculé l'ordre établi

L’équipe du Maroc, première sélection africaine et arabe a atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde, en battant samedi le Portugal (1-0), a bousculé l'ordre établi, a indiqué la Fédération internationale de football association (FIFA) sur son site. «Disons-le franchement, personne ne s’attendait à retrouver le Maroc en demi-finales de la Coupe du Monde (…) Présentés comme de simples figurants, ils ont déjoué tous les pronostics à chacune de leurs sorties», souligne la même source, imputant cette performance à «un groupe de joueurs audacieux» qui «va faire dérailler le scénario».

«Pour en arriver là, les Lions de l’Atlas ont tour à tour éliminé l’Espagne et le Portugal, tous deux donnés largement favoris», rappelle-t-on dans un article intitulé «Maroc : un invité surprise de plus en demi-finales». «Face à une sélection portugaise euphorique après son succès 6-1 sur la Suisse, le Maroc fait (...) preuve d’une maîtrise technique et d’une assurance qui forcent le respect», observe l’auteur de l’article.

Revenant sur le début de parcours des Lions de l’Atlas, l’article affirme que le Maroc a hérité d’un groupe difficile, où figurent également la Croatie, la Belgique et le Canada, ajoutant que «les supporters les plus ambitieux rêvaient d'une place en huitièmes de finale, sans oser se projeter beaucoup plus loin». «Les Marocains commencent par arracher le nul à la Croatie, avant de battre la Belgique et le Canada», rappelle-t-on, poursuivant que «c’est donc une équipe en pleine confiance qui défie l’Espagne au tour suivant». «Les Lions de l’Atlas rendent coup pour coup à la Roja et finissent par valider leur ticket pour les quarts de finale grâce à Yassine Bounou, le héros des tirs au but», commente l’article.

La sélection marocaine défiera son homologue française pour une place en finale, mercredi prochain (20h00) au stade Al Bayt. L’autre demi-finale oppose, mardi, l’Argentine à la Croatie.