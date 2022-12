Mondial 2022 : Les présidents israélien et turc félicitent le Maroc et les Lions de l'Atlas

Les présidents israélien et turc ont félicité le Maroc et les Lions de l'Atlas pour leur qualification historique aux demi-finales de la Coupe du monde. / Photomontage

Le Président israélien, Isaac Herzog, a félicité le Maroc, roi et peuple, à l'occasion de la victoire historique des Lions de l'Atlas, samedi, sur le Portugal et leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022. «Je félicite Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour l'exploit historique réalisé dans la Coupe du monde...Félicitations !», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Plusieurs responsables israéliens ont également exprimé leurs félicitations pour la qualification des Lions de l’Atlas au carré final. «Nous avons cru un instant que nous avions atteint le paroxysme, mais la sélection nationale marocaine a prouvé aujourd'hui qu'il n'y a pas de limites à ce qui est possible, une équipe qui ne peut pas être brisée», a déclaré dans un tweet après la fin du match, le ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej. Il a de même exprimé sa joie que des scènes de liesses ont éclaté spontanément dans les rues regroupant Arabes et Juifs. «Merci à l'équipe nationale marocaine. Nous sommes avec vous jusqu'au soulèvement de la Coupe», a-t-il ajouté.

Des milliers de fans sont descendus dans les rues et sur les places d’Al Qods, de la Bande de Gaza, de Cisjordanie, de Tel Aviv, de Sderot et de Beer Sheva pour célébrer cet exploit historique de la première équipe arabe et africaine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Toutefois, à Al Qods, la police a réprimé un rassemblement de supporters palestiniens sortis célébrer la qualification du Maroc.

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a également félicité la sélection marocaine. «Je félicite du fond du cœur l’équipe nationale marocaine, qui est la première équipe africaine à avoir réussi l’exploit d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde», a écrit le chef de l’Etat turc sur Twitter. «Je félicite également tous nos frères marocains pour cet exploit», a ajouté le président turc.