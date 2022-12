Mondial 2022 : Les grands noms de la Silicon Valley impressionnés par la prestation du Maroc

Les grands noms de la Silicon Valley ont félicité, samedi soir, le Maroc et les Lions de l’Atlas pour leur qualification historique aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ainsi, le milliardaire américain et patron du réseau social Twitter, Elon Musk a réagi, dans un tweet, à la qualification des Lions de l’Atlas. «Félicitations au Maroc», a-t-il a écrit, en accompagnant son message du drapeau du royaume.

Pichai Sundararajan, président-directeur général de Google depuis le 10 août 2015, a également réagi à cette qualification historique. «Regarder les scènes à Marrakech (l'une des plus belles villes où je suis allé) est incroyable», a-t-il indiqué dans un tweet, décrivant un «moment historique» alors que le Maroc devient le «premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales».

Watching the scenes in Marrakech (one of the most beautiful cities that I have been to) is amazing. Historic moment - first African country to make it to the semis - Congrats Morocco!