Le Maroc en demi-finales du Mondial : Moussa Faki Mahamat félicite le roi Mohammed VI

La qualification des Lions de l’atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022 est «une immense joie et fierté offertes à l’Afrique» a affirmé le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat qui a félicité le roi Mohammed VI. «À Sa Majesté Mohammed VI, au peuple marocain et aux lions de l’Atlas, nos félicitations les plus chaleureuses pour ce grandiose exploit africain unique en son genre. En avant, la coupe est à portée», écrit le président de la Commission de l’Union africaine. «Maroc, quelle immense joie et fierté offertes à l’Afrique», a-t-il ajouté.

#Maroc,quelle immense joie et fierté offertes à l’Afrique. À sa Majesté Mohamed VI, au peuple marocain & aux lions de l’Atlas,nos félicitations les plus chaleureuses pour ce grandiose exploit africain unique en son genre. En avant, la coupe est à portée! #FifaWorldCup#Qatar2022 — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) December 10, 2022

Pour sa part, le président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guellah a affirmé que la qualification des Lions de l’atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022 est un «accomplissement incroyable». Cette victoire constitue «une source d'inspiration pour tous les pays arabes et africains», a-t-il ajouté dans un tweet.

«Félicitations au Maroc pour sa qualification en demi-finales de la Coupe du Monde ! C'est un accomplissement incroyable pour l'équipe marocaine et une source d'inspiration pour tous les pays arabes et africains», écrit le président Ismail Omar Guellah.

Félicitations au Maroc pour sa qualification en demi-finales de la Coupe du Monde! C'est un accomplissement incroyable pour l'équipe marocaine et une source d'inspiration pour tous les pays arabes et africains. #CoupeDuMonde #Maroc — Ismail Omar Guelleh (@IsmailOguelleh) December 10, 2022

Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football (Qatar-2022), en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade al-Thumama. Le but de victoire des Lions de l’Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42e minute.