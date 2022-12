Mondial 2022 : Impérial, Yassine Bounou désigné homme du match Maroc-Portugal

La FIFA a désigné, ce samedi 10 décembre, Yassine Bounou en tant qu’homme du match à l’issue de la qualification du Maroc aux demi-finales, après sa victoire historique sur le Portugal (1-0). Une deuxième distinction pour le gardien de but des Lions de l’Atlas, après avoir été désigné homme du match ayant opposé les Lions de l’Atlas à l’équipe nationale de l’Espagne.

Yassine Bounou a été impérial face aux deux équipes, parvenant à sauver le but marocain. Le Lion de l’Atlas s’impose, grâce à sa prestation et sa belle performance, de plus en plus comme l’un des meilleurs gardiens au monde.

للمرة الثانية على التوالي الأسد ياسين بونو رجل المقابلة ? pic.twitter.com/4c9yXay3dp — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022

Yassine Bounou a déjà été nommé gardien de but de l’année en Liga, une semaine avant la fin de la saison. L’international marocain Yassine Bounou a également remporté le Trophée Zamora, attribué au gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible dans le championnat d'Espagne de football.