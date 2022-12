Le Maroc aux demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire

Les Lions de l’Atlas continuent à réécrire l’histoire du football marocain, arabe et africain. Ce samedi, le Maroc a écarté le Portugal (1-0) et s’est qualifié aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec une défense impénétrable, les Lions ont défendu sans relâche leur but, jusqu’aux derniers moments de cette rencontre tenue dans le stade Al-Thumama.

Dès le début de la première mi-temps, les hommes de Walid Regragui se sont invités dans la moitié de terrain adverse pour gêner la défense portugaise. A la 4e minute, Yahya Attiat Allah concède un premier coup franc dangereux. Le ballon de Joao Felix est finalement écarté par Yassine Bounou.

Deux minutes plus tard, c’est Youssef En-Nesyri prend sa revanche, après un corner servi par Hakim Ziyech. Son ballon passe au-dessus de la barre transversale. Le Maroc change ainsi de mode de jeu contre le Portugal.

A la 17e minute, une contre-attaque du Maroc est menée par Hakim Ziyech. Son tir passe à côté du poteau droit du but portugais. Trois minutes plus tard, le ballon du magicien du Onze national, envoyé à Youssef En-Nesyri, est intercepté par le gardien de but Diogo Costa. A la 25e minute, un deuxième coup de tête d’En-Nesyri rate le but portugais. Le Portugal, bloqué par la défense impénétrable des Lions, cherche désespérément une issue lors de ces premières 30 minutes de la rencontre.

A la 30e justement, Joao Felix parvient à menacer sérieusement le but marocain mais le ballon frôle le poteau. Quatre minutes après, le tir de Selim Amallah, en surface de réparation, passe au-dessus. Boufal tentera aussi sa chance, quelques instants plus tard, mais le ballon est facilement contrôlé par Diogo Costa.

A la 34e minute, Joao Felix, sans surveillance, tente à nouveau de viser le but de Yassine Bounou, mais son ballon passe aussi au-dessus. C’est finalement à la 41e minute que Youssef En-Nesyri parvient à inscrire un premier but par un coup de tête, après un ballon servi par Yahya Attiyat Allah, dans le cadre d’une contre-attaque réussite des Lions.

A la 44e minute, Bruno Fernandes trompe Yassine Bounou mais son ballon effleure finalement la barre transversale. La pression continue de monter sur le but marocain, dans le temps additionnel mais à la 45e+2, Attiyah Allah, dans la surface de réparation, rate le deuxième but.

Une deuxième mi-temps difficile mais sans but

A la reprise, dans le cadre de la deuxième mi-temps, la Selecção das quinas maintient la pression sur la défense marocaine. Achraf Hakimi parvient toutefois, à la 47e minute, à décrocher une faute dans la moitié de terrain adverse. Servi par Ziyech, le ballon rate le but du Portugal.

A la 50e minute, le Portugal effectue les premiers changements, avec Cristiano Ronaldo et João Cancelo. Sa première attaque ne trompe pas Yassine Bounou, qui contrôle facilement le ballon. Le Maroc reprend une position défensive.

Quatre minutes plus tard, Diogo Dalot, sans surveillance, menace le but marocain mais Yassine Bounou est en bonne position pour intercepter le ballon. Deux minutes après, Romain Saiss, blessé, quitte la pelouse et est remplacé par Achraf Dari.

A la 57e, Gonçalo Ramos revient à la charge mais son ballon est loin. Une minute plus tard, la défense marocaine, sous pression, parvient à intercepter un autre ballon destiné à Ronaldo, tandis que la barre transversale fera le reste contre un tir puissant de Bruno Fernandes, à la 63e. Une minute plus tard, Amellah et En-Nesyri sont remplacés par Badr Banoun et Walid Cheddira.

Le Portugal effectue deux changements, permettant à Fernando Santos de renforcer l’attaque de l’équipe portugaise. Une minute plus tard, l’arbitre siffle une faute et un premier carton jaune pour Achraf Dari.

A la 74e, une contre-attaque du Maroc est finalement ratée par Walid Cheddira. Le Portugal maintient toujours une pression accrue sur but marocain. A la 80e, Ziyech et Boufal sont remplacés par Zakaria Aboukhlal et Yahya Jabrane. Une minute plus tard, Yassine Bounou sauve encore le Maroc d’un but certain.

A la 86e minute, l’arbitre siffle donne un carton jaune à Vítor Machado Ferreira alias Vitinha, après une faute sur Azzedine Ounahi. L’arbitre argentin de la rencontre ajoute aussi 8 longues minutes de temps additionnel. Quelques instants plus tôt, Yassine Bounou sauve encore le Maroc d’un but. A la 90+2, Walid Cheddira récolte un carton rouge.

Le Maroc continue le match avec 10 joueurs seulement mais le Portugal ne parvient pas à en tirer profit, face à une défense marocaine en acier. Zakaria Aboukhlal rate à la 90+5 un autre but, alors qu’il se trouve seul en face du gardien de but portugais.

Le Maroc devient ainsi le premier pays arabe et africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Un exploit qui restera dans les annales du football arabe, africain et mondial.