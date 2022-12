Sahara : Une délégation du Polisario rencontre le numéro 2 de la diplomatie russe

Une délégation du Front Polisario a rencontré, vendredi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient. La délégation du mouvement séparatiste était composée de Mohamed Omar, représentant du Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO ainsi que Khatri Adouh.

«La rencontre (...) s'inscrit dans le cadre d'une communication continue entre la partie russe et la partie sahraouie. Les deux parties ont discuté de plusieurs questions d'intérêt commun, notamment le statut et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations unies au Sahara occidental, et d'autres questions connexes», poursuit la même source. Celle-ci ajoute que «la délégation sahraouie a informé ses interlocuteurs des développements liés à la question sahraouie», tout en affirmant «la ferme détermination du peuple sahraoui à continuer de défendre, par tous les moyens légitimes, ses droits inaliénables à l'autodétermination et à l'indépendance».

Pour sa part, le numéro 2 de la diplomatie russe, Mikhail Bogdanov a affirmé «la fermeté de la position de son pays en faveur du processus de paix parrainé par les Nations unies au Sahara Occidental afin de parvenir à une solution juste et durable garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions des Nations Unies», poursuit la même source. Mikhail Bogdanov a également souligné que «la voie vers une solution pacifique passe par des négociations directes entre les parties».

En octobre dernier, la Russie s’est abstenue du vote d’une nouvelle résolution sur la question du Sahara occidental prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. Une position qui s’inscrit dans le cadre d’une ligne politique suivie, depuis des années, par Moscou. Quelques semaines auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait rencontré, à Moscou, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura.