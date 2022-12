Un otage allemand libéré au Mali grâce au Maroc

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, recevant à Rabat le directeur général de la police fédérale d'Allemagne, Dieter Romann. / DR

Les services de renseignements du Maroc ont contribué à la libération d’un otage allemand au Mali, indiquent des médias allemands qui citent le Der Spiegel. Jörg Lange, 63 ans, un membre d’une organisation humanitaire basée à Berlin, a retrouvé la liberté après quatre années de détention.

Lange a d'abord été remis jeudi par ses ravisseurs, dans le nord du Mali, aux médiateurs marocains, qui l'ont ensuite conduit à l'ambassade d'Allemagne à Bamako, la capitale malienne. Le désormais ex-otage se porte bien et devrait rentrer bientôt dans son pays.

Cette libération est une preuve attestant de la reprise de la coopération sécuritaire entre Rabat et Berlin. Une coopération ayant pâti des tenions politiques et diplomatiques, de 2020 et 2021, avec le gouvernement de l’ancienne chancelière, Angela Merkel. Pour rappel, Haboub Cherkaoui, le directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), avait reconnu, en mai 2021 dans des déclarations à la presse, la suspension des échanges d’informations sécuritaires avec Berlin.

La victoire de la gauche aux élections législatives du 26 septembre 2021, a complètement changé la donne. En décembre de la même année, le nouvel exécutif, dirigé par Olaf Scholtz, a officiellement annoncé son appui au plan marocain d’autonomie au Sahara, ouvrant ainsi une nouvelle page dans les relations entre les deux pays.

En juin dernier, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi avait reçu à Rabat, le directeur général de la police fédérale d'Allemagne, Dieter Romann.