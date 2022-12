Une mission d'affaires d'entreprises européennes du 12 au 14 décembre au Maroc

Une mission de visite et de rencontres d’affaires entre plusieurs entreprises européennes et marocaines sera organisée, du 12 au 14 décembre au Maroc, à l'initiative du consortium européen AEWEN -Africa Europe Water & Energy Network et le soutien de l'Union européenne (UE). Des entreprises et acteurs marocains, opérant dans les domaines de l’énergie, eau, électricité ou encore des opérateurs du domaine agricole vont participer à des réunions B2B, indique un communiqué des organisateurs, notant que la délégation européenne regroupant les nationalités belge, suédoise, italienne, française et espagnole rencontrera des entreprises et institutions marocaines.

Cette opportunité coïncide parfaitement avec la Stratégie nationale de développement durable du Maroc (SNDD) qui mentionne dans ses objectifs principaux de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à plus de 52%. «Cet évènement est l’occasion de mettre en avant les initiatives marocaines dans ce contexte et la volonté de nouer des partenariats avec des entreprises à l’international, portant ainsi les ambitions de cette stratégie», a expliqué, Reda Taleb, CEO du cabinet Officium, co-organisateur de l'événement. «Le développement durable pour tous ne peut être atteint que par des partenariats équilibrés entre le Nord et le Sud», a souligné, pour sa par, le consortium AEWEN, notant qu'à cette fin, la mission sera de «promouvoir le partage d'informations et de connaissances afin de mettre en évidence les complémentarités et stimuler les synergies entre les membres dudit réseau».

La mission au Maroc durera trois jours. Lors de celle-ci, une première journée de rencontres B2B se déroulera le 12 décembre à Casablanca, avec une cérémonie d’ouverture bonifiée par des tables rondes autour des thématiques de l’eau et de l’énergie. Une deuxième journée de rencontres B2B se déroulera à Rabat et la troisième journée sera principalement axée sur des visites de sites phares au Maroc, notamment à Jorf Lasfar.