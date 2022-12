Mondial 2022 : Gad El Maleh à 100% pour le Maroc en cas de demi-finale face à la France

Alors que le Maroc croise le fer avec le Portugal pour le match comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, l’humoriste maroco-canadien vivant en France Gal El Maleh a tranché en cas de qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale. «Avec tout le respect que j’ai pour mon ami et mon collègue, je serai comment faire», a-t-il déclaré, en réaction à une déclaration de Jamal Debbouze, qui a affirmé vouloir «voir le match» mais qu’en même temps il l’«appréhende». «Je ne serai pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc. C’est comme si mon père jouait contre ma mère», a-t-il affirmé.

«Moi je soutiens le Maroc. Je soutiens mon pays de naissance et justement, c’est cela qui est beau», a affirmé pour sa part Gad El Maleh auprès de RMC. «Je pense que la fraternité, le fameux vivre-ensemble dont on parle, c’est d’être dans le même bar ou la même maison ou le même lieu et être pour des équipes différentes et se prendre dans les bras après. C’est ça ce qui est beau en sport», a-t-il enchaîné.

«Donc non, ma mère ne joue pas contre mon père. Je comprends ce qu’il dit. Peut-être que cela fait écho à son histoire personnelle mais moi, je suis pour le Maroc», insiste-t-il avant de déclarer qu’il voit le Maroc «aller en finale».

«C’est historique pour le Maroc, c’est émouvant. J’ai pleuré, j’ai envoyé des messages à Bounou (après la victoire en huitièmes contre l’Espagne), c’est un homme exceptionnel. Je ne suis pas un expert du foot, mais ces joueurs jouent avec leur âme», a confié l'humoriste, proche du sélectionneur national Walid Regragui. «J’aime énormément le sélectionneur, c’est un pote, on échange. Ce n’est pas le moment de l’embêter, mais il sait que je le soutiens. Il a une histoire avec le foot très intéressante, il a entraîné le club de mon enfance à Casablanca dont je suis supporter, le Wydad. Oui, c’est surprenant, mais ce n’est pas le fruit du hasard. Il y a une force et une énergie dans cette équipe. Il y a une forme de connexion, d'empathie, d’émotion, même de la part d'autres pays et même en-dehors du monde arabe», a-t-il conclu.

Qualifié aux quarts de finale mardi dernier aux dépens de l’Espagne, le Maroc affronte ce samedi à 16h le Portugal pour se qualifier aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar.