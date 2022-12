Maroc : Décès du journaliste Khalid El Imouni à l’âge de 42 ans

Journaliste à Maghreb arab press, l’agence marocaine de presse (MAP), Khalid El Imouni est décédé, mardi soir à Rabat, à l’âge de 42 ans, suite à un malaise. L’agence a fait savoir que le défunt travaillait au pôle de Casablanca-Settat depuis la fin de sa mission, en août dernier, en tant que correspondant à Pékin (Chine).

«Outre son exemplarité professionnelle et son dévouement envers la MAP et la profession de journaliste, Khalid El Imouni était connu pour ses hautes qualités personnelles et humaines», indique l’agence.

Khalid El Imouni avait rejoint la MAP en 2008. «Il était, tout au long de ses 14 ans, un exemple en termes de discipline, de disponibilité et de réactivité», a ajouté l’agence de presse.