La tournée des émissaires de Mohammed VI en Afrique a fait escale à Dakar

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri et le président sénégalais Macky Sall

Les émissaires du roi Mohammed VI poursuivent leur tournée en Afrique. Ce vendredi 9 décembre à Dakar, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri a remis un message du souverain au président sénégalais, Macky Sall.

Ont assisté à cette audience, le ministre Oumar Demba Ba, conseiller diplomatique du président sénégalais et l’ambassadeur du royaume à Dakar, Hassan Naciri. A cette occasion, Macky Sall a réitéré «ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, à l’occasion de la qualification du Maroc aux quarts de finale de la Coupe du monde qui se joue au Qatar», rapporte la MAP.



Depuis plus trois semaines, des ministres marocains sillonnent l’Afrique, porteurs de messages du roi Mohammed VI. Une tournée qui n’est pas réservée uniquement aux pays amis ou proches de Rabat, mais inclut des Etats réputés grands défenseurs du Front Polisario sur les scènes continentale et internationale, comme le Botswana et l’Ouganda.