Maroc : Le 20e Grand prix national de la presse dévoile les noms des lauréats

Les lauréats de la 20e édition du Grand prix national de la presse ont été dévoilés par le jury lors d'une cérémonie organisée, vendredi, à Rabat. Cet événement a connu la présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas et plusieurs personnalités du monde de la presse, de l'art et de la littérature.

La cérémonie a été marquée par l'annonce des vainqueurs du prix honorifique ainsi que des prix de la télévision, de la radio, de la presse écrite, de la presse électronique, de l’agence de presse, de la production journalistique amazighe, de la production journalistique hassanie, de la photographie, alors que celui du journalisme d’investigation, ne faisant pas l’objet de candidature, et celui de la caricature n’ont pas été attribués.

Le prix honorifique, qui rend hommage à une personnalité du monde des médias ayant contribué au développement et à l’évolution du paysage médiatique national et à la consécration des nobles principes du métier, a été attribué au chroniqueur Jamal Berraoui et à la journaliste sportive Kaima Belouchi de la Société nationale de radio et de télévision (SNRT).

Le prix de l’agence de presse a été décerné à Jamal-Eddine Benlarbi pour son article «Tafilalet : Un verre d’eau bien fraîche, source de vie». Pour ce qui est du prix de la télévision, il a été remporté ex-aequo par Samira Asbbane, journaliste d'Al Aoula (SNRT) pour son documentaire sur la généralisation de la protection sociale intitulé «Pays de la protection sociale» et Abdessadek Benaissa pour son sujet «Passeur : route vers El Guergarat».

Quant au prix de la radio, il a été attribué à Bilal Belhsain (SNRT) pour son œuvre «Le calvaire de la population de la commune de Tounfite, province de Midelt, pour se chauffer au bois». Dans la catégorie de la presse écrite, le prix a été octroyé au journaliste Mohamed Karim Boukhssasse de l’hebdomadaire Al-Ayyam pour son sujet «Voyage au cœur du Rif en quête de vie après la mort de Rayan», alors que le prix de la presse électronique est revenu au journaliste de Hespress, Mustapha Chakiri pour son œuvre «Du Soudan à Melilla : le périple mortel des migrants pour une nouvelle vie».

Concernant le prix de la production journalistique amazighe, il a été remporté par la journaliste Fatima Oucharaa de Tamazight TV (SNRT), pour son œuvre «Voie de la citoyenneté : Quelles mesures pour faire face au stress hydrique». Quant au prix de la production journalistique hassanie, il a été attribué à Lahcen Boujdour de la chaîne Laâyoune TV pour son œuvre «La tente, d'hier à aujourd’hui». Le prix de la photographie a été remis au journaliste photographe Mohamed Ouarraq du quotidien Al Ahdath Al Maghribia pour un reportage-photo sur les feux de forêt dans le Nord du Maroc.

Présidé par Abdellatif Bensfia, le jury de la 20e édition du Grand prix national de la presse était composé d'Abdelhafid Benkhouya, Fadila Anwar, Mohamed Ezzouak, Mounia El Orchi, El Hafid Mehdar, Issa Wahbi, Imane Aghoutane, Mehdi El Amri, Jilali Benhalima et Maria Moukrim.