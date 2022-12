Espagne : 28 passagers du Maroc s’échappent d’un avion atterri en urgence à Barcelone

28 passagers d’un avion au départ du Maroc et à destination de la Turquie ont pris la fuite, après un atterrissage urgent à l’aéroport de Barcelone-El Prat, en Espagne. La police et la Garde civile sont parvenues à arrêter 14 parmi eux, tandis que les recherches restent en cours pour interpeller les autres. L’avion, avec 228 voyageurs à bord, a dû atterrir pour prendre en charge une femme sur le point d’accoucher. Après l’incident, il s’est avéré que la concernée avait simulé le cas de détresse, afin de faire atterrir l’avion en Espagne et permettre à un groupe de jeunes d’en sortir.

Citant des sources gouvernementales, l’agence Europa Press a indiqué que les faits s’étaient produits mercredi 7 décembre, vers 4h30 du matin. Selon la même source, le protocole habituel a été activé, faisant intervenir deux patrouilles de la Garde civile, une de la police nationale et une des services médicaux. L’état-major, qui a intercepté 14 des 28 personnes, en a fait retourner cinq à bord, après que ces derniers en ont exprimé le souhait et qu’elles ont été acceptées par l’équipage.

Huit autres ont refusé de remonter dans l’avion, tandis que la femme ayant simulé son accouchement a été transférée à l’hôpital Sant Joan de Barcelone. L’examen médical a montré qu’elle n’était pas enceinte, ce qui a conduit à son arrestation immédiate.

En octobre de l’année dernière, un groupe de personnes a fui également un avion atterri en urgence en Espagne, sous prétexte d’un cas de malaise nécessitant une intervention médicale.