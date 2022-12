Tourisme : Taghazout Bay s’affirme en tant que destination intégrée et inclusive

Engagée pour remplir pleinement son rôle central en tant que destination touristique inclusive et intégrée, la station balnéaire Taghazout Bay poursuit son développement. Ainsi, ces derniers mois, de nouveaux actifs sont venus compléter le programme d’animation à 360° mis en place par la Société d'aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST).

Outre le Centre Targant, destiné à la valorisation de l’ensemble de la filière Argan et des produits du terroir de la région Souss-Massa et mis à la disposition de la Fondation du sud pour le développement et la solidarité au profit des coopératives et associations locales, la station a vu l’inauguration, en juillet dernier, du Blu Beach club, pour accueillir les estivants en quête de dépaysement. De plus, le golf Tazegzout (18 trous) signé par l’architecte américain Kyle Phillips, s’est agrandi, avec une extension de 9 trous supplémentaires, passant ainsi à un total de 27 trous.

Des nouveaux équipements qui viennent s’ajouter aux composantes d’animation et infrastructures déjà en place et en cours, à l’instar de l’Académie de golf (Tazegzout), l’Académie de surf (Tadenga) et le Tawenza Square, le centre commercial à ciel ouvert de la station. Elle devra aussi inaugurer prochainement une académie de tennis (Issaki).

Avec l’inauguration, le mois dernier, du Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa, Taghazout Bay confirme aussi sa place de destination de choix pour le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). A fin 2022, la capacité litière de la station atteint 3 300 lits, avec une offre hôtelière proposée par sept enseignes internationales. Une capacité appelée à augmenter grâce à l’inauguration, au quatrième trimestre de 2023, du nouveau Mariott, en plus de l’offre résidentielle de plus de 1 000 unités, sous forme de villas et d’appartements.

«En développant une offre, d’unités hôtelières, et de composantes d’animation, Taghazout Bay est arrivée à une phase de maturité, et amorce une nouvelle étape avec un positionnement plus affirmé, en tant que destination touristique intégrée au niveau de l’échiquier touristique national et international», assure Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, directeur général de la SAPST.

Eco-tourisme et développement durable

Et Taghazout Bay a tout pour ce faire, notamment sa position de destination éco-responsable. En effet, dès la phase de conception, la station s’est inscrite dans une stratégie de développement durable, «plaçant la priorité environnementale au centre de toutes les attentions», assure-t-on auprès de la SAPST. Elle est d’ailleurs «la première station labellisée éco-responsable du Maroc» et le «premier projet au Maroc et à l’international certifié aussi bien HQE (haute qualité environnementale) Aménagement (pour l’ensemble de la Station) que HQE Bâtiments résidentiels (pour la composante résidentielle)».

La station reste aussi engagée à «favoriser l’intégration paysagère et urbanistique du projet dans son territoire», «préserver les ressources hydriques», «préserver et valoriser les écosystèmes et la biodiversité» et «promouvoir des comportements et des modes de vie durables», à travers notamment la réduction de la consommation énergétique, l’anticipation de la gestion durable, du tri sélectif et de la valorisation des déchets et la promotion des modes de vie durables envers les professionnels et la population.

C’est dans ce sens également que Taghazout Bay a élargi son action aux deux zones limitrophes avec les villages d’Aourir et Taghazout, dites les «Zones de connexion», qui seront aménagées par la SAPST et conçues dans le cadre d’une démarche concertée pour offrir des infrastructures et des équipements sociaux complémentaires répondant au besoin des villages avoisinants.

Concurrence et promotion auprès des MRE

Les responsables de la SAPST se montrent aussi «rassurants» face à la vague de rénovation d’hôtels à Agadir ainsi que la future station d’Aghroud, au nord d’Agadir. «Il y a assez d’offres pour la région d’Agadir et Taghazout qui fait que même si l’on rajoute d’autres composantes et que l’on restructure l’offre existante, nous n’allons pas se cannibaliser», nous disent-ils. D’ailleurs, «durant la saison estivale précédente, nous avons compris que nous n’avions pas de capacités dans toute la région. Taghazout Bay et Agadir étaient full et il y avait de la demande». En gros, «chaque station a sa part du gâteau et nous pensons qu’il y a suffisamment de clientèle pour toute la région».

«Notre idée était de tirer vers le haut la qualité de l’offre touristique que nous présentons à l’international et même à l’échelle nationale. Aujourd’hui, nous voyons des hôtels à Agadir qui commencent à se rénover pour suivre la tendance de Taghazout Bay», se félicite-t-on.

Quant aux Marocains du monde, Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi rappelle le constat soulevé pour la précédente saison estivale. «Effectivement, nous avons constaté l’année dernière un engouement des MRE pour Taghazout Bay. Beaucoup ont adoré et ont découvert la station. Ils étaient aussi très contents de la qualité de la station qui équivaut celle à l’échelle internationale», souligne-t-il auprès de Yabiladi. «Bien évidemment, nous voulons les voir de plus en plus et plus nombreux. D’ailleurs, pour ce qui est de la promotion, nous avons tout un programme à l’international, qui permet à la fois de toucher nos Marocains résidant à l’étranger que les étrangers», rappelle-t-il.

De plus, parallèlement à cette campagne, «nous avons des événements dédiés aux MRE, notamment la partie immobilière qu’on développe», poursuit Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi qui rappelle que la SAPST «participe au SMAP», le Salon de l'immobilier marocain. «Nous y participons en tant que promoteur immobilier pour la composante résidentielle mais nous profitons de cette occasion pour parler de la station», conclut-il.