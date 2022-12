Mondial 2022 : L'entraîneur du Portugal loue une équipe nationale du Maroc forte et talentueuse

L'entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a indiqué vendredi que son équipe affrontera samedi, en quart de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, une sélection marocaine forte et organisée, et qui dispose de grands talents. Lors d’une conférence de presse d’avant match, Santos a ajouté que son groupe fera face à l’une des meilleures équipes de cette Coupe du monde, composée de brillants joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens à l’instar d’Achraf Hakimi qui signe une très bonne prestation.

Il a souligné que son équipe, malgré des résultats positifs lors de la Coupe du monde du Qatar, jouera un match difficile et différent contre le Maroc, qui a d'énormes capacités en attaque comme en défense, ce qui oblige ses joueurs à être vigilants pour contrer le danger de l'équipe nationale. Il a ajouté que le sélectionneur national, Walid Regragui, ambitionne de réaliser un résultat positif lors de ce match difficile après les bonnes prestations lors des matchs précédents, relevant que toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale aspirent à se qualifier au dernier carré du mondial.

Fernando Santos a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle important des supporters marocains qui soutiennent l’équipe nationale et créent une ambiance positive, en plus d’exercer une pression sur l’équipe adverse tout au long du match.

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en s’imposant aux tirs au but face à l’Espagne (3-0), tandis que le Portugal a poinçonné son billet pour le même tour aux dépens de la Suisse (6-1).