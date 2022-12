FIMA : L’exposition Alphadi & Ouardane, entre art contemporain et la haute couture africaine

Le site historique de Chellah à Rabat abrite, jusqu'au 10 décembre, l’exposition Alphadi & Ouardane qui représente un croisement de talents et une rencontre entre l’art contemporain et la haute couture. Organisée en marge de la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique (FIMA), cette collaboration artistique est née de l’envie commune des deux artistes amis, Seidnaly Sidi Ahmed alias Alphadi et Abderrahmane Ouardane, de contribuer à la promotion du patrimoine culturel africain et à l’amélioration de son devenir sur les plans artistique, culturel et éducationnel.

Cette exposition de peintures à quatre mains compte plus de 100 œuvres réalisées conjointement par les deux artistes, animés par la conviction que la haute couture permet de créer des formes et d'inventer des langages universels. «A travers cette exposition, nous avons pour ambition de dépasser les frontières et d’être présents dans les plus grandes capitales du monde afin de promouvoir le patrimoine culturel africain dans toute sa dimension», a souligné à cet égard le créateur et président fondateur du FIMA, Alphadi, dans une déclaration à la MAP.

Le «magicien du désert», pour qui cette exposition représente une première en tant qu'artiste peintre, a expliqué que cette collaboration, qui s’inspire de ses propres créations représente «un premier pas» dans cette nouvelle aventure qu’il entame, soulignant que la peinture, partie intégrante de l’art, «doit continuer de se développer sur le continent africain».

De son côté, l’artiste plasticien marocain Abderrahmane Ouardane a déclaré que cette collection, née d'une amitié depuis près de deux décennies, «est une conjugaison de talents de deux filières différentes, à savoir la mode et l’art contemporain». «Notre principale inspiration est le patrimoine africain, de par ses tissus, ses symboles et ses allégories», a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP, ajoutant que ce travail a demandé de longues recherches pour «voir dans quelle mesure la toile peut reproduire les sentiments et l’élan créatif d’Alphadi».

Cette édition du FIMA vise à montrer le potentiel du continent africain dans les domaines de la mode et de la création et d'en faire un hub international en la matière. La programmation comprend, outre les défilés et les spectacles, des compétitions pour valoriser les meilleurs stylistes d'Afrique et de sa diaspora dans les catégories de la maroquinerie, des bijoux et accessoires de mode et des tops models.

Sont également prévues des tables rondes axées, entre autres, sur les thèmes du financement de la mode et de la création, la protection de la propriété intellectuelle et des appellations d'origine des créations africaines et l'utilisation des nouvelles technologies dans la production et le marketing.