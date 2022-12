Algérie : Un journaliste de l’APS accusé d’«espionnage» au profit du Maroc

En Algérie, un ancien correspondant de l’APS à Rabat est derrière les barreaux. Il est poursuivi, en détention, par la justice algérienne d’«espionnage» présumé au profit du Maroc, rapporte jeudi 8 décembre Ennahar online. Il est accusé d’avoir livré «à des responsables marocains des informations confidentielles sur la sécurité, la situation politique et même économiques du pays et le Hirak».

Ces accusations sont rejetées par le journaliste. Lors de son audition devant un juge d’instruction, il a affirmé avoir rompu, dès son retour en Algérie en 2014, tout lien avec les parties qu’il avait l’habitude de contacter, dans l’exercice de ses fonctions au Maroc. L’ancien correspondant risque la peine capitale. Il est poursuivi pour «apologie d'actes terroristes et subversifs», «publier et promouvoir intentionnellement des informations fausses et malveillantes auprès du public», «atteinte à l'unité du territoire national» et «délit d'offense au président de la république».

Dans cette affaire d’«espionnage» supposé, deux autres personnes sont aussi poursuivies, mais en liberté provisoire.