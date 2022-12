France : Un consulat mobile au profit des MRE dans l’Aveyron

Le consulat général du Maroc à Montpellier a organisé, le 3 décembre, un consulat mobile en faveur de la communauté marocaine établie dans le département de l’Aveyron.

Ce déplacement consulaire s’inscrit dans le cadre de la démarche de proximité prônée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en droite ligne avec les orientations royales, indique la représentation consulaire dans un communiqué.

La consule générale du Maroc à Montpellier, Nouzha Sahel, et les équipes consulaires se sont déplacées à la ville de Rodez, chef lieu du département de l’Aveyron pour fournir toutes les prestations consulaires et administratives, dans une action de proximité tenue à l’approche des vacances de fin d’année, durant lesquelles les MRE rejoignent le pays, l’objectif étant de leur fournir un service de proximité eu égard notamment aux contraintes liées à la météo et à l’éloignement, ajoute la même source.

Cette action, la quatrième du genre après celle initiée en Ardèche, en Lozère et dans les Pyrénées orientales, a constitué une occasion d’un échange fécond avec la communauté marocaine et les représentants du tissu associatif établis dans ce département, conclut le communiqué.