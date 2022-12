Espagne : Le gouvernement justifie l’expulsion d’un imam marocain

Le gouvernement espagnol justifie l’expulsion de l’imam marocain, Mohamed Said Badadoui. L’exécutif affirme que la déportation du prédicateur est conforme aux lois en vigueur sur l’immigration, rapporte l’agence Europa Press.

«Participer à des activités contraires à la sécurité nationale ou susceptibles de nuire aux relations de l'Espagne avec d'autres pays, ou être impliqué dans des activités contraires à l'ordre public», conduit automatiquement à l’expulsion du territoire, précise le gouvernement dans une réponse à une question écrite du parti catalan indépendantiste «En Común-Podem». Une formation qui a déjà exprimé sa solidarité avec le Marocain Badaoui, qualifiant sa détention d’ «acte islamophobe» et de «répression politique».

Le texte du cabinet Sanchez précise aussi qu’ «au cours de la présente législature (depuis janvier 2020), les forces et corps de sécurité de l'Etat ont procédé à l'arrestation de 135 personnes pour leur appartenance présumée ou leur lien avec le terrorisme djihadiste, dont deux mineurs : un ressortissant espagnol et un autre marocain avec documentation légale sur le territoire national».

L’imam marocain Mohamed Said Badaoui a atterri à Casablanca, le 20 novembre à bord d’un avion, sous forte escorte policière. «Au Maroc, l’accueil était cordial et aimable. Ici, ils m'ont interrogé et m'ont relâché. La police nationale (espagnole) n'a fourni aucune preuve que je sois un djihadiste», a-t-il affirmé dans des déclarations à un média ibérique.