Football : Reda Hakam désigné nouvel entraîneur du Moghreb de Tétouan

Le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a annoncé avoir signé un contrat avec l'entraineur, Reda Hakam.

Le club a précisé, dans un communiqué, qu'il a engagé le cadre national, Reda Hakam, à la tête du staff technique de l’équipe, jusqu'à la fin de la saison, succédant à au coach Abdellatif Jrindou.

Reda Hakam avait déjà entrainé le MAT durant la saison 2019-2020, et travaillé en tant qu'entraineur ou directeur sportif de plusieurs équipes de première et deuxième divisions, en l'occurrence le Raja Beni Mellal, Renaissance Club Athletic Zemamra, Wydad Témara, et le Hassania d'Agadir, entre autres.

La même source a fait savoir que Reda Hakam a pris ses fonctions mercredi, et dirigé sa première séance d'entraînement avec l'équipe de la Colombe blanche.